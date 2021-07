Entwicklung der Beschäftigtenzahl erfragt

Arbeit und Soziales/Kleine Anfrage - 16.07.2021 (hib 898/2021)

Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Die Linke will wissen, wie sich die Zahl und der Anteil von sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten sowie Teilzeitbeschäftigten und geringfügig Beschäftigten in den vergangenen 16 Jahren entwickelt haben. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/31498) unter anderem danach, wie sich die Zahl und der Anteil von befristet Beschäftigten sowie von Leiharbeitsbeschäftigten in diesem Zeitraum entwickelt haben.