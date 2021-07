Ausbreitung des Wolfes in Deutschland

Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 19.07.2021 (hib 904/2021)

Berlin: (hib/EIS) Die FDP-Fraktion befasst sich in einer Kleinen Anfrage (19/31449) mit der Ausbreitung des Wolfes in Deutschland. Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie viele Wölfe es aktuell in Deutschland gibt und wie viele Übergriffe durch Wölfe auf Weidetiere seit dem Jahr 2000 bis heute bekannt sind