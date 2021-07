AfD erkundigt sich „Schwarzrotgold“-Magazin

Kultur und Medien/Kleine Anfrage - 20.07.2021 (hib 908/2021)

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion verlangt Auskunft über das Magazin „Schwarzrotgold“ der Bundesregierung. In einer Kleinen Anfrage (19/31383) will sie über den Zweck, die Kosten des Magazins informiert werden. Zudem fragt sie danach, ob das Magazin an Flughäfen und in Zügen ausgelegt und Tageszeitungen und Zeitschriften beigelegt wird.