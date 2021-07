Lärmschutz an Bundesfernstraßen in Niedersachsen

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 20.07.2021 (hib 908/2021)

Berlin: (hib/HAU) Für den Lärmschutz an Bundesfernstraßen in Niedersachsen interessiert sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Durch eine Kleine Anfrage (19/31290) wollen die Abgeordneten von der Bundesregierung unter anderem erfahren, wie viele Kilometer der Bundesfernstraßen in Niedersachsen derzeit vollständig lärmsaniert sind.