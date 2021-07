Investitionen in neue Bundesfernstraßen Mitteldeutschlands

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 20.07.2021 (hib 908/2021)

Berlin: (hib/HAU) Nach dem Abfluss von Investitionsmitteln in den Neubau von Bundesfernstraßen in Mitteldeutschland erkundigt sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/31252). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie hoch die durch den Bund bereitgestellten Investitionsmittel für den Neubau von Bundesautobahnen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in den letzten zehn Jahren waren und in welcher Höhe diese Mittel tatsächlich auch abgeflossen sind.