Erhalt und Sanierung von Bahnhöfen in Niedersachsen

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 20.07.2021 (hib 908/2021)

Berlin: (hib/HAU) In welchem Umfang die Deutsche Bahn AG in den Jahren 2009 bis 2020 in den Erhalt und die Sanierung von Bahnhöfen in Niedersachsen investiert hat, möchte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen wissen. In der dazu vorgelegten Kleinen Anfrage (19/31488) erkundigen sich die Abgeordneten auch nach dem Umfang des aktuellen Sanierungsrückstaus für diese Bahnhöfe.