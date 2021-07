FDP-fragt nach Eckpunkte-Papier zur Bundeswehr

Verteidigung/Kleine Anfrage - 20.07.2021 (hib 909/2021)

Berlin: (hib/AW) Die FDP-Fraktion verlangt Auskunft über das vom Verteidigungsministerium veröffentlichte Papier „Eckpunkte für die Bundeswehr der Zukunft“. In einer Kleinen Anfrage (19/31495) will sie unter anderem erfahren, wie viele Dienstposten in Verwaltungsdienststellen nach Ansicht der Bundesregierung reduziert werden müssten, um die in den Eckpunkten attestierte „Kopflastigkeit“ der Streitkräfte zu beseitigen. Zudem will sie über das Verhältnis von Dienstposten zwischen der kämpfenden Truppe, Unterstützungskräften sowie Stabsdienst- und Kommandostellen.