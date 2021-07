Grüne fragen nach Radwegen an Bundesfernstraßen

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 20.07.2021 (hib 909/2021)

Berlin: (hib/HAU) Radwege an Bundesfernstraßen stellt die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in den Mittelpunkt einer Kleinen Anfrage (19/31125). Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, welche Bundesfernstraßen in Deutschland derzeit mit einem Radweg welcher Länge ausgestattet sind. Gefragt wird auch, welche Radwege an Bundesfernstraßen derzeit im Bau oder in Planung sind.