Blockchain-Strategie der Bundesministerien

Wirtschaft und Energie/Antwort - 21.07.2021 (hib 911/2021)

Berlin: (hib/JS) Das Auswärtige Amt (AA), das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), sowie das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) haben keine eigenen Maßnahmen hinsichtlich der Blockchain-Strategie. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/30761) auf eine Kleine Anfrage (19/30264) der FDP-Fraktion.

Die Bundesregierung arbeite außerdem am Aufbau einer Infrastruktur, die offen und genehmigungsfreie Nachweise jeglicher Art in der Sphäre der Bürgerinnen und Bürger digital verfügbar machen soll. Innerhalb des Vorhabens werde derzeit auch der Einsatz von Blockchain-Technologie erprobt, so die Bundesregierung.