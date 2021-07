Forschung und Anwendung von Gene Drive Organismen

Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 22.07.2021 (hib 913/2021)

Berlin: (hib/EIS) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen befasst sich in einer Kleinen Anfrage (19/31494) mit sogenannten Gene Drive Organismen (GDO). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, welche Bedeutung GDO bei der Bekämpfung invasiver Arten, bei der Bekämpfung von Schädlingsinsekten in der Landwirtschaft und bei der Bekämpfung von Wirtstieren humanpathogener Erreger haben. So seien häufig genannte Forschungs- und Anwendungsziele von GDO die Bekämpfung von invasiven Nagetieren wie Mäusen, Ratten oder Insektenpopulationen, die humanpathogene Erreger wie die Malaria übertragen. Dabei sollen gentechnische Konstrukte innerhalb der Zielpopulationen an ihre Nachkommen weitervererbt werden, um bestimmte Merkmale bevorzugt und rasch in Populationen zu verbreiten.