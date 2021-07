Förderprogramme zum Aufzugseinbau

Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen/Kleine Anfrage - 22.07.2021 (hib 914/2021)

Berlin: (hib/PEZ) Die Linksfraktion möchte wissen, welche Förderprogramme es für den Einbau von Aufzügen in Mehrfamilienhäusern gibt. Die Abgeordneten verweisen in einer Kleinen Anfrage (19/31455) auf entsprechenden Bedarf vor allem in ostdeutschen Großwohnsiedlungen.