FDP erfragt Bilanz des Luftverkehrs in der 19. Wahlperiode

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 22.07.2021 (hib 914/2021)

Berlin: (hib/HAU) „Bilanz des Luftverkehrs in der 19. Wahlperiode“ lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der FDP-Fraktion (19/31451). Darin erkundigen sich die Abgeordneten unter anderem danach, was die Bundesregierung für faire Rahmenbedingungen im Einklang mit europäischen und internationalen Regelungen für die Luftverkehrswirtschaft in der 19. Wahlperiode unternommen hat.