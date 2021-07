AfD fragt wegen Korrekturbitten des BZSt nach

Finanzen/Kleine Anfrage - 23.07.2021 (hib 917/2021)

Berlin: (hib/PST) Nach Korrekturbitten des Bundeszentralamts für Steuern (BZSt) im März 2020 erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/31477) So wollen die Abgeordneten erfahren, aus welchen Anlässen, ob mit oder ohne anwaltschaftliche Hilfe und in welcher Form sie bei Medien um Korrekturen von Berichterstattungen habe ersuchen lassen.