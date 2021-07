Kosten für die Ortsumgehung Lauenburg

Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 27.07.2021 (hib 921/2021)

Berlin: (hib/HAU) Für die Ortsumgehung Lauenburg-Ost (Schleswig-Holstein) wurden laut Bundesregierung Kosten in Höhe von rund 17 Millionen Euro ermittelt, für die Ortsumgehung Lauenburg Nord rund 25,3 Millionen Euro. Der Kostenstand entspreche der Kostenschätzung zur Anmeldung der Projekte für die Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2030, heißt es in der Antwort der Regierung (19/31587) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/31176). Die Kostenberechnung werde im Rahmen der weiteren Planung aktualisiert.