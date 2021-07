FDP fragt nach Mobilfunkversorgung in Bayern

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 27.07.2021 (hib 922/2021)

Berlin: (hib/HAU) Nach dem aktuellen Stand der Mobilfunkversorgung in Bayern erkundigt sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/31542). Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, wie viele „weiße Flecken“ mit einer Mobilfunkversorgung von weniger als zwei Mbit/s es derzeit noch in Bayern gibt.