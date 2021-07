Linke fragt nach Frontex-Operationen in Drittstaaten

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 27.07.2021 (hib 923/2021)

Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Die Linke will wissen, welche Operationen die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) nach Kenntnis der Bundesregierung derzeit in Drittstaaten durchführt. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/31698) unter anderem danach, an welchen dieser Operationen welche deutschen Beamten mit welcher Ausrüstung beteiligt sind.