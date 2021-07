Tierisches Protein in Futtermitteln

Ernährung und Landwirtschaft/Antwort - 30.07.2021 (hib 931/2021)

Berlin: (hib/EIS) Die Europäische Kommission schlägt vor, die Fütterung von verarbeitetem tierischem Protein (VTP) aus Nutzinsekten an Schweine und Geflügel zuzulassen. Dieser Vorschlag werde unterstützt, heißt es in einer Antwort (19/31544) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (19/31305) der FDP-Fraktion.

Ferner könne eine Aufhebung des Verbots der Verwendung von VTP von Nichtwiederkäuern in Futtermitteln für Nichtwiederkäuer unter Beachtung des bestehenden Verbots der Rückführung innerhalb derselben Tierart in Betracht gezogen werden, heißt es weiter. Denn es gebe mittlerweile Methoden, mit denen vom Schwein oder von Geflügel stammendes Material in Futtermitteln qualitativ nachgewiesen werden könne.

So seien nun Kontrollen möglich, mit denen sich das Verbot der Rückführung von verarbeitetem tierischem Eiweiß innerhalb derselben Tierart nachprüfen lässt. Auf diese Weise könnten die Importe für Eiweiß in Futtermitteln ein wenig reduziert werden.