FDP erfragt unternehmerische Ausrichtung der DEGES

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 30.07.2021 (hib 931/2021)

Berlin: (hib/HAU) Welche Prioritäten die Bundesregierung in Bezug auf die unternehmerische Ausrichtung und Zukunft sowie Schwerpunktsetzung der DEGES (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) setzt, möchte die FDP-Fraktion mittels einer Kleinen Anfrage (19/31605) erfahren. Die Liberalen verweisen darauf, dass die DEGES durch die Betreuung der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit (VDE) sowie weiterer Großprojekte eine hohe Fachexpertise und Spezialisierung in ihren Arbeitsgebieten besitze. Die DEGES habe zudem einen erheblichen Anteil der Pilotprojekte des Bundes im Bereich Building Information Modeling (BIM) durchgeführt und in diesem Bereich eine hohe Expertise entwickelt.