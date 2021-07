Abfluss von Investitionsmitteln für den Bundesfernstraßenbau

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 30.07.2021 (hib 932/2021)

Berlin: (hib/HAU) Nach dem Abfluss von Investitionsmitteln in den Neubau von Bundesfernstraßen im Saarland erkundigt sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/31737). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung außerdem wissen, in welchem Maße die Baukosten für Bundesfernstraßen in den vergangenen zehn Jahren im Saarland gestiegen sind.