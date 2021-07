FDP erkundigt sich nach Strommix im Jahr 2030

Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 30.07.2021 (hib 932/2021)

Berlin: (hib/HAU) Wie der Strommix im Jahr 2030 zur Deckung der Residuallast, also des Restbedarfs an Strom, der nicht durch Wind- und Solarenergie abgedeckt werden kann, aussehen soll, möchte die FDP-Fraktion wissen. In einer Kleinen Anfrage (19/31724) erkundigen sich die Abgeordneten auch danach, ob die Bundesregierung vor dem Hintergrund der verschärften Klimaziele mit einem großtechnischen Einsatz von klimaneutralem Wasserstoff zur Stromerzeugung schon im Jahr 2030 rechnet.