Wohnungsmarkt und Baukosten in Niedersachsen

Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen/Antwort - 05.08.2021 (hib 945/2021)

Berlin: (hib/PEZ) Ein Quadratmeter Bauland hat in Niedersachsen zuletzt 76,53 Euro je Quadratmeter gekostet. Das sind fast 38 Prozent mehr als 2011, wie aus der Antwort (19/31829) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (19/31454) der Linksfraktion hervorgeht. Zahlen für 2020 liegen nicht vor. Am tiefsten in den Geldbeutel mussten den Angaben zufolge die Menschen in Oldenburg greifen, wo der Kaufwert pro Quadratmeter Bauland bei 345,97 Euro lag. Dahinter folgten Osnabrück und die Landeshauptstadt Hannover.

In der Antwort geht die Bundesregierung auf zahlreiche weitere Kennzahlen rund um den Wohnungsmarkt Niedersachsen ein, wie etwa Bestandsentwicklung bei Sozialwohnungen oder Leerstände.