Zustand der Schieneninfrastruktur in Nordrhein-Westfalen

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 05.08.2021 (hib 945/2021)

Berlin: (hib/HAU) Nach dem aktuellen Zustand der Schieneninfrastruktur in Nordrhein-Westfalen erkundigt sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/31785). Die Bundesregierung soll unter anderem über den Zustand der Eisenbahnbrücken in dem Bundesland Auskunft geben. Gefragt wird auch, welche Schäden an der Schieneninfrastruktur infolge die Wetterereignisse der letzten Wochen der Bundesregierung bislang bekannt sind.