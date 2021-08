Fast alle Haushalte in Bayern mit mobilem Breitband versorgt

Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 06.08.2021 (hib 947/2021)

Berlin: (hib/HAU) Laut Breitbandatlas des Bundes waren Ende 2020 über den Mobilfunkstandard LTE (4G) 99,9 Prozent der Haushalte in Bayern „durch mindestens einen Netzbetreiber mit mobilem Breitband versorgt“. Je nach Mobilfunknetzbetreiber habe die Versorgung zwischen 98,7 Prozent und 99,9 Prozent der Haushalte gelegen, heißt es in der Antwort der Bundesregierung (19/31762) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/31542).

Aufgelistet werden auch die sogenannten „weißen Flecken“ in der Mobilfunkversorgung Bayerns. Von den 1,13 Millionen Rasterzellen in Bayern sind der Antwort zufolge 33.999 ohne Mobilfunkversorgung. Die größte Anzahl nicht versorgter Rasterzellen findet sich im Landkreis Berchtesgadener Land (3.025). Keinerlei weiße Flecken gibt es in den kreisfreien Städten Bayerns - mit Ausnahme von Passau (drei), Augsburg (44) und Memmingen (25).