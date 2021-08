Neuansiedlungen von Bundesbehörden thematisiert

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 06.08.2021 (hib 947/2021)

Berlin: (hib/STO) Um die Bilanz der „Heimatpolitik für gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland“ geht es in einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (19/31865). Darin erkundigen sich die Abgeordneten unter anderem danach, welche Bundesbehörden beziehungsweise Außenstellen von bestehenden Bundesbehörden seit dem 1. Januar 2019 jeweils in strukturschwachen Kreisen sowie in allen anderen neu angesiedelt worden sind.