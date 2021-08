Keine Korrekturwünsche des Bundesumweltministeriums

Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Antwort - 10.08.2021 (hib 950/2021)

Berlin: (hib/CHB) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit hat im Februar 2020 keine anwaltliche Hilfe in Anspruch genommen, um Korrekturen von Berichterstattungen in Medien zu erwirken. Dies teilt die Bundesregierung in der Antwort (19/31813) auf eine Kleine Anfrage (19/31640) der AfD-Fraktion mit.