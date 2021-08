AfD fragt nach Verurteilungen im Jahr 2020

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 11.08.2021 (hib 953/2021)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, wie viele Personen nach Kenntnis der Bundesregierung im vergangenen Jahr im Deliktsbereich „Gewaltkriminalität“ in einem Gerichtsverfahren „wegen der Verwirklichung welchen Straftatbestandes“ verurteilt worden sind. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/31921) unter anderem danach, wie viele davon deutsche und wie viele nichtdeutsche Tatverdächtige waren.