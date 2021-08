Außenpolitische Zusammenarbeit mit Großbritannien

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 13.08.2021 (hib 955/2021)

Berlin: (hib/AHE) Nach einer Absichtserklärung über die deutsch-britische außenpolitische Zusammenarbeit erkundigt sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/31983). Die Bundesregierung soll Auskunft geben über eine entsprechende Vereinbarung zwischen Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und seinem britischen Amtskollegen Dominic Raab vom Juni dieses Jahres. Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, in welchen Bereichen der Außen-, Sicherheits-, Verteidigungs- und Entwicklungspolitik Deutschland und das Vereinigte Königreich aktuell bilateral zusammenarbeiten, in welchen Bereichen eine stärkere Kooperation geplant ist und inwieweit damit eine Aufstockung personeller Ressourcen oder von Projektmitteln verbunden ist.