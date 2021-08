„Aktionsprogramm Aufholen nach Corona“ im Saarland

Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Kleine Anfrage - 13.08.2021 (hib 956/2021)

Berlin: (hib/AW) Die FDP-Fraktion will über die Umsetzung des „Aktionsprogramms Aufholen nach Corona“ im Saarland informiert werden. In einer Kleinen Anfrage (19/31901) möchte sie erfahren, welche Mittel aus dem Programm dem Saarland zur Verfügung stehen und für welche Programme bislang Mittel in welcher Höhe abgerufen wurden. Zudem will sie wissen, welche Schlüsse die Bundesregierung aus der bisherigen Umsetzung des Aktionsprogrammes zieht.