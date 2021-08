FDP fragt nach Investments von Spezialfonds in Kryptowerte

Berlin: (hib/PST) Die FDP-Fraktion interessiert sich dafür, welche Rolle Investitionen in Kryptowerte, also digital erzeugte Wertpapiere und Währungen wie etwa Bitcoin, für Spezialfonds spielen. Unter letzteren sind, wie die Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/31944) ausführt, Investmentfonds zu verstehen, die nicht für den Kapitalmarkt, sondern für institutionelle Anleger wie Pensionsfonds und Versicherungen konzipiert sind. Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung wissen, was diese über die Spezialfonds selbst, ihre Kunden und über das Investitionsverhalten der Fonds in Bezug auf Kryptowerte weiß. Zudem fragen sie in diesem Zusammenhang nach aktuellen und geplanten Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung über Kryptowerte.