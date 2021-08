Die Linke thematisiert Risse in Atomkraftwerken

Berlin: (hib/CHB) Die Sicherheit von Atomkraftwerken macht die Fraktion Die Linke zum Thema einer Kleinen Anfrage (19/31989). Dabei interessiert sie sich für Risse in Dampferzeugerheizrohren, wie sie nach Angaben der Fragesteller unter anderem im Atomkraftwerk Emsland festgestellt worden sind. Konkret fragt die Fraktion, welche Kenntnisse die Bundesregierung über Korrosionen an Dampferzeugerheizrohren in den noch in Betrieb befindlichen Atomkraftwerken hat und welche Ursachen dafür ermittelt wurden.