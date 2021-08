„Anzahl und Kosten eingeflogener Asylbewerber“ erfragt

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 17.08.2021 (hib 960/2021)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, wie viele Asylbewerber beziehungsweise Ausländer nach Kenntnis der Bundesregierung „im Rahmen der sogenannten humanitären Aufnahme in dem Zeitraum von 2010 bis 2020 jährlich auf dem Luftweg aus welchem Land nach Deutschland eingereist“ sind. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/31995) unter anderem danach, bei wie vielen dieser Personen die Bundesrepublik die Kosten für die An- und Einreise übernommen hat.