Anwendung von Gene-Drive-Organismen

Ernährung und Landwirtschaft/Antwort - 19.08.2021 (hib 965/2021)

Berlin: (hib/EIS) Konkrete Pläne für die Anwendung von Gene-Drive-Organismen (GDO) im Freiland in Deutschland oder der EU sind derzeit nicht bekannt. Erst in einigen Jahren werde sich zeigen, ob entsprechende Anwendungen mit GDO in Deutschland und der EU zum Tragen kommen, heißt es in einer Antwort (19/31934) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (19/31494) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. In der Antwort heißt es dazu weiter, dass als potentielle Anwendungsgebiete die Förderung der Gesundheit von Mensch und Tier, die Landwirtschaft oder der Naturschutz diskutiert würden. Beispielsweise könnten verschiedene Krankheiten, Schädlinge und invasive Arten mit Organismen, die ein Gene Drive-System enthalten, bekämpft werden.