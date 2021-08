Zahl der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss unverändert

Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Antwort - 19.08.2021 (hib 966/2021)

Berlin: (hib/DES) Die Zahl der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss hat sich in den Jahren 2018 und 2019 kaum verändert und lag in beiden Jahren bei 6,8 Prozent der gleichaltrigen Wohnbevölkerung. Deutschlandweit haben somit 53.598 Schüler im Jahr 2018 und 52.833 Schüler im Jahr 2019 die Schule ohne Hauptschulabschluss verlassen, schreibt die Bundesregierung (19/31876) auf eine Kleine Anfrage (19/31541) der Fraktion Die Linke. Nach der föderalen Ordnung des Grundgesetzes fällt das allgemeine Schulwesen in die Zuständigkeit der Länder, denen es daher auch obliege entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Der Bund unterstütze die Länder im Rahmen gemeinsamer Initiativen dabei, die Quote der Schüler ohne Hauptschulabschluss zu reduzieren.