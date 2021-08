Auswirkung des CO2-Preises auf die Agrarproduktion

Ernährung und Landwirtschaft/Antwort - 19.08.2021 (hib 966/2021)

Berlin: (hib/EIS) Die CO2-Bepreisung soll zu Innovationen und Investitionen in energiesparende Produktionsweisen in den Unternehmen führen. CO2-sparende Technik und Verfahren würden dadurch einen Wettbewerbsvorteil erhalten und verstärkt entwickelt und eingesetzt, heißt es in einer Antwort (19/31850) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (19/31662) der AfD-Fraktion. Weil der Sektor Landwirtschaft nicht direkt in das CO2-Bepreisungssystem eingebunden sei, können allerdings keine Rückschlüsse über die Wirkung der CO2-Bepreisung auf die Entwicklung der Fleisch- und Milchproduktion in Deutschland gezogen werden, heißt es weiter. So sei zu erwarten, dass die Verteuerung von Brenn- und Kraftstoffen indirekt Auswirkungen auf die deutsche Fleisch- und Milchproduktion habe. Allerdings lägen keine entsprechenden Daten für die Wertschöpfungskette vor.