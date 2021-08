Entwicklung der Fahrzeiten im Schienennetz thematisiert

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 19.08.2021 (hib 966/2021)

Berlin: (hib/HAU) Wie sich die Fahrzeiten im deutschen Schienennetz entwickelt haben, möchte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen von der Bundesregierung erfahren. In der dazu vorgelegten Kleinen Anfrage (19/31990) verweisen die Abgeordneten darauf, dass durch den Neu- und Ausbau von Schienenstrecken in Deutschland Fahrzeiten reduziert worden seien. Allerdings gebe es auch gegenläufige Entwicklungen, beispielsweise eine wieder ansteigende Fahrzeit nach Inbetriebnahme von Neu- und Ausbaustrecken, heißt es in der Vorlage. In diesem Zusammenhang erkundigen sich die Abgeordneten, aus welchen Gründen sich die Fahrzeit zwischen Berlin-Hauptbahnhof und Hamburg-Hauptbahnhof zwischen 2006 und 2020 verlängert hat.