Lärmschutzmaßnahmen an der Bahnstrecke Hameln-Elze

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 19.08.2021 (hib 966/2021)

Berlin: (hib/HAU) Für die Ausbauplanung und die Lärmschutzmaßnahmen der Bahnstrecke Hameln - Elze (Niedersachsen) interessiert sich die AfD-Fraktion. In einer Kleinen Anfrage (19/31994) erkundigen sich die Abgeordneten konkret nach den geplanten Schallschutzmaßnahmen auf dem Teilstück, an welchem sich das Krankenhaus Lindenbrunn in Coppenbrügge befindet.