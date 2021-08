FDP erfragt Lage deutscher Unternehmen in Afghanistan

Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 19.08.2021 (hib 966/2021)

Berlin: (hib/HAU) Wie die Lage deutscher Unternehmen in Afghanistan ist, möchte die FDP-Fraktion von der Bundesregierung wissen. In einer Kleinen Anfrage (19/31979) erkundigen sich die Liberalen unter anderem nach der Zahl der in Afghanistan tätigen deutschen Unternehmen und ihren in dem Land erzielten Umsätzen. Gefragt wird auch, wie hoch die Direktinvestitionen von Deutschland nach Afghanistan und die Rücküberweisungen aus Deutschland nach Afghanistan sind.