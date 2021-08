Lärmschutz an Bundesfernstraßen im Saarland thematisiert

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 20.08.2021 (hib 970/2021)

Berlin: (hib/HAU) Den Lärmschutz an den Bundesfernstraßen im Saarland thematisiert die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/31993). Von der Bundesregierung wollen die Abgeordneten unter anderem wissen, wie viele Streckenkilometer Lärmschutzbauten entlang der Bundesfernstraßen im Saarland planmäßig in den vergangenen acht Jahren errichtet werden sollten und wie viele Streckenkilometer tatsächlich errichtet wurden. Gefragt wird auch, wie viele Streckenkilometer bisher „trotz Überschreitung der Auslösewerte für Lärmsanierung“ über keine Lärmschutzbauten verfügen.