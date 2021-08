Linke erfragt Entwicklung der Postinfrastruktur in Thüringen

Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 20.08.2021 (hib 970/2021)

Berlin: (hib/HAU) Die Entwicklung der Postinfrastruktur in Thüringen thematisiert die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/31939). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, in welchen thüringischen Gemeinden und Landkreisen seit 2015 Briefkästen abgebaut beziehungsweise aufgebaut wurden. Gefragt wird auch, wie viele Verbraucherbeschwerden zur Brief- und Paketzustellung und zur mangelhaften Postinfrastruktur in Thüringen seit 2015 bei der Bundesregierung eingereicht wurden.