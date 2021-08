Gewaltdelikte in Bahnhöfen und Zügen

Inneres und Heimat/Antwort - 23.08.2021 (hib 971/2021)

Berlin: (hib/STO) In der ersten Jahreshälfte 2021 sind laut Bundesregierung bei Gewaltdelikten in Bahnhöfen und Zügen in Deutschland nach Zahlen auf Grundlage der Polizeilichen Eingangsstatistik der Bundespolizei 3.327 deutsche Staatsbürger als Tatverdächtige erfasst worden. Die Zahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen belief sich auf 2.405, wie aus der Antwort der Bundesregierung (19/32018) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/31859) hervorgeht.