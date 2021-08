Publikation in der BpB-Schriftenreihe

Inneres und Heimat/Antwort - 23.08.2021 (hib 972/2021)

Berlin: (hib/STO) Die Verzögerung einer geplanten Publikation der Sonderausgabe des Buches „Extreme Sicherheit. Rechtsradikale in der Polizei, Verfassungsschutz, Bundeswehr und Justiz“ in der Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) ist Thema der Antwort der Bundesregierung (19/31856) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (19/31680). Danach hat das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) vor der geplanten Publikation der Sonderausgabe die BpB aufgefordert, mit der Auslieferung der Lizenzausgabe dieser bereits seit März 2019 öffentlich verfügbaren Publikation auch über aktuelle Maßnahmen zur Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus in staatlichen Institutionen zu informieren.

Dies solle durch ein begleitendes Dossier geschehen, schreibt die Bundesregierung ferner. Die Erstellung des Dossiers habe zu einer Verzögerung des ursprünglich für März 2021 vorgesehenen Termins der Auslieferung geführt. Die Verzögerung sei in Kauf genommen worden, um im Kontext dieser Veröffentlichung über die aktuellen Entwicklungen und Hintergründe des Themenbereichs als wichtigem Gegenstand politischer Bildung informieren zu können. Die Bestellung und Auslieferung des Bandes werde „voraussichtlich ab der 32. Kalenderwoche 2021 über den Publikationsversand der BpB möglich sein“, heißt es in der Antwort vom 2. August weiter.