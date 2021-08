Verkehre von Kurier-, Express- und Paketdiensten

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 24.08.2021 (hib 974/2021)

Berlin: (hib/HAU) Die Verlagerung von KEP-Verkehren (Kurier-, Express- und Paketdienste) auf die Schiene thematisiert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/32031). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie sich seit 1995 das Aufkommen an Briefsendungen und die Anzahl von Paketsendungen entwickelt hat und welche Marktanteile die Verkehrsträger Schiene, Straße und Luft am Sendungsaufkommen haben.