Investitionen in die Schieneninfrastruktur thematisiert

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 24.08.2021 (hib 974/2021)

Berlin: (hib/HAU) Nach den in den Jahren 2019 und 2020 getätigten Investitionen in die Schieneninfrastruktur erkundigt sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/32023). Die Bundesregierung soll unter anderem Auskunft über die zwischen 2019 und 2021 neu gebauten oder erneuerten Streckenkilometer, die in dem Zeitraum modernisierten Eisenbahnbrücken sowie die sanierten Bahnhöfe geben.