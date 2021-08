FDP legt Zehn-Punkte-Plan für Klimaresilienz vor

Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Antrag - 25.08.2021 (hib 979/2021)

Berlin: (hib/CHB) Die FDP-Fraktion formuliert in einem Antrag (19/32080) einen Zehn-Punkte-Plan für Klimaresilienz und Katastrophenmanagement. Eine erste Analyse der Starkregenkatastrophe vom Juli 2021 stelle vier Handlungsfelder - Hilfeleistung, Katastrophenschutz, Klimaanpassung und Klimaschutz - in den Fokus, heißt es in dem Antrag, der am heutigen Mittwoch im Bundestagsplenum behandelt wird.

Im Einzelnen soll die Bundesregierung nach dem Willen der FDP-Fraktion unter anderem eine schnelle finanzielle Aufbauhilfe sicherstellen, einen Sonderbeauftragten für den Wiederaufbau auf Bundesebene ernennen und die Kompetenzen im Katastrophenschutz neu strukturieren. Außerdem fordert der Antrag die Bundesregierung auf, die Verkehrsinfrastruktur und die Städtebauplanung klimafest zu machen, die digitale Infrastruktur zu sichern und ökologische Maßnahmen zum präventiven Hochwasserschutz umzusetzen.