Hohe Teilzeitquote in der Kranken- und Altenpflege

Arbeit und Soziales/Antwort - 25.08.2021 (hib 979/2021)

Berlin: (hib/CHE) Die Teilzeitquote von Beschäftigten in der Kranken- und in der Altenpflege ist überdurchschnittlich hoch. Sie lag im Bereich der Krankenpflege im Dezember 2020 bei 43 Prozent und im Bereich der Altenpflege sogar bei 55 Prozent. Das geht aus einer Antwort (19/31969) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (19/31361) der AfD-Fraktion hervor. Nach Angaben der Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit habe im Juni 2021 die durchschnittliche Vakanzzeit in diesen beiden Berufshauptgruppen bei rund 231 Tagen (Krankenpflege) beziehungsweise 240 Tagen (Altenpflege) gelegen, schreibt die Regierung. Aus der Antwort geht auch hervor, dass sich die Zahl pflegebedürftiger Menschen von rund 2,6 Millionen im Jahr 20213 auf rund 4,1 Millionen im Jahr 2019 erhöht hat.