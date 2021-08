Fast 1.000 Straftaten am Bahnhof in Erfurt

Inneres und Heimat/Antwort - 26.08.2021 (hib 982/2021)

Berlin: (hib/PK) Am Bahnhof der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt sind 2020 insgesamt 967 Straftaten erfasst worden. Das geht aus der Antwort (19/31998) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (19/31871) der AfD-Fraktion hervor.

Am Bahnhof in Jena wurden im selben Zeitraum 269 Straftaten registriert, in Eisenach waren es 177, in Gera 173 und in Weimar 113.