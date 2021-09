Zahl afghanischer Flüchtlinge in den Jahren 2021 und 2022

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 01.09.2021 (hib 988/2021)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion verlangt Auskunft darüber, wie viele Flüchtlinge aus Afghanistan nach Einschätzung der Bundesregierung in diesem und dem nächsten Jahr nach Deutschland einreisen werden. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/32101) danach, wie viele dieser Personen nach Einschätzung der Bundesregierung in Deutschland Asyl beantragen werden.