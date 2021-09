Wahlbeteiligung deutscher Staatsbürger im Ausland

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 01.09.2021 (hib 988/2021)

Berlin: (hib/STO) Die Wahlbeteiligung der deutschen Staatsbürger im Ausland thematisiert die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/32103). Darin erkundigt sie sich danach, welche Maßnahmen die Bundesregierung ergreift , um die Wahlbeteiligung von wahlberechtigten deutschen Staatsbürgern anzuregen, die dauerhaft im Ausland leben. Auch will sie unter anderem wissen, ob „die Abgabe von Stimmen für im Ausland wohnende Deutsche in allen ausländischen Staaten, in denen Deutschland Botschaften, Konsulate oder Auslandsvertretungen unterhält“, vergleichbar geregelt ist.