Attraktivität Deutschlands für Spitzenforscher steigern

Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Kleine Anfrage - 01.09.2021 (hib 989/2021)

Berlin: (hib/DES) Um die Attraktivität des Standorts Deutschland für hochqualifizierte Forscherinnen und Forscher geht es in einer Kleinen Anfrage der FDP-Fraktion (19/32045). Laut OECD und Bertelsmann-Stiftung sei Deutschland in puncto Anziehungskraft für hochqualifizierte Akademiker nur auf Rang zwölf der damals 35 OECD-Länder (Stand Ende 2019). Die Abgeordneten möchten von der Bundesregierung daher unter anderem erfahren, ob die Initiierung einer qualifizierten Studie zu den Wanderungsbewegungen und Beweggründen wissenschaftlichen Personals geplant ist. Außerdem erkundigen sich die Fragesteller, wie viele Akademiker in welchen Disziplinen und aus welchen Ländern in den letzten zehn Jahren eingewandert beziehungsweise ausgewandert sind.