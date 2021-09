Linksfraktion fragt nach Programm „Perspektive Heimat“

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Kleine Anfrage - 03.09.2021 (hib 997/2021)

Berlin: (hib/JOH) Wie hoch das Budget des Programms „Perspektive Heimat“ in den einzelnen Jahren seit der Gründung des Programms 2017 war und in welche Maßnahmen im In- und Ausland von welchen Trägern die Gelder jeweils geflossen sind, will die Fraktion Die Linke mittels einer Kleinen Anfrage (19/32073) erfahren. Darin erkundigt sie sich auch, wie viele Personen, die sich an staatlichen Rückkehrprogrammen beteiligt haben, seit 2017 aus Deutschland in ihre Heimatländer zurückgekehrt sind.